Programinės įrangos inžinierius kompensacija in San Francisco Bay Area Waymo įmonėje svyruoja nuo $234K per year L3 lygiui iki $900K per year L7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $355K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Waymo bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Waymo kompanijoje WMUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
WMUs are Waymo's version of RSUs
