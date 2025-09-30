Bendrovių katalogas
Waymo
Waymo Produkto vadovas Atlyginimai San Francisco Bay Area vietovėje

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma Waymo įmonėje yra $418K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Waymo bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Waymo
Product Manager
San Francisco, CA
Iš viso per metus
$418K
Lygis
L5
Bazinis
$233K
Stock (/yr)
$150K
Priedas
$35K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Waymo?

$160K

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
WMU

Waymo kompanijoje WMUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

WMUs are Waymo's version of RSUs



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Waymo in San Francisco Bay Area siekia metinę bendrą kompensaciją $575,791. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Waymo Produkto vadovas pozicijai in San Francisco Bay Area yra $393,000.

