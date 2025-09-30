Techninės įrangos inžinierius kompensacija in San Francisco Bay Area Waymo įmonėje svyruoja nuo $200K per year L4 lygiui iki $479K per year L6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $502K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Waymo bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Waymo kompanijoje WMUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
WMUs are Waymo's version of RSUs