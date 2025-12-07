Bendrovių katalogas
Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Walter P Moore bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$8.5K - $10.3K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$7.8K$8.5K$10.3K$11K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Walter P Moore?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Statybos inžinierius pozicijai Walter P Moore in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹963,390. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Walter P Moore Statybos inžinierius pozicijai in India yra ₹689,322.

