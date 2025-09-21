Bendrovių katalogas
Wakefit Innovations Finansų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Finansų analitikas bendra kompensacija in India Wakefit Innovations įmonėje svyruoja nuo ₹2.09M iki ₹2.97M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Wakefit Innovations bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/21/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹2.36M - ₹2.69M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹2.09M₹2.36M₹2.69M₹2.97M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Finansų analitikas pateikimų įmonėje Wakefit Innovations kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

₹13.93M

Kokie yra karjeros lygiai Wakefit Innovations?

DUK

