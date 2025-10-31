Bendrovių katalogas
Wafra Investment Group
Wafra Investment Group Buhalteris Atlyginimai

Vidutinė Buhalteris bendra kompensacija in United States Wafra Investment Group įmonėje svyruoja nuo $209K iki $304K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Wafra Investment Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$240K - $273K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$209K$240K$273K$304K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Wafra Investment Group?

Didžiausias atlyginimų paketas Buhalteris pozicijai Wafra Investment Group in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $304,440. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Wafra Investment Group Buhalteris pozicijai in United States yra $208,980.

