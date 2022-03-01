Bendrovių katalogas
VVDN Technologies
VVDN Technologies Atlyginimai

VVDN Technologies atlyginimas svyruoja nuo $1,172 bendros metinės kompensacijos Techninės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $122,400 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų VVDN Technologies. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/13/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Programinės įrangos inžinierius
Median $100K
Techninės įrangos inžinierius
$1.2K
Produkto dizaineris
$4.6K

Produkto vadovas
$122K
Sprendimų architektas
$39.7K
DUK

Didžiausią atlyginimą VVDN Technologies gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $122,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija VVDN Technologies yra $39,689.

