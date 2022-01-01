Bendrovių katalogas
Vulcan Materials
    • Apie

    Vulcan Materials Company is the nation’s largest producer of construction aggregate (crushed stone, sand and gravel), asphalt, ready mix concrete, railroad ballast, and agricultural limestone.

    vulcanmaterials.com
    Svetainė
    1909
    Įkūrimo metai
    8,373
    Darbuotojų skaičius
    $1B-$10B
    Numatomas pajamų
    Būstinė

