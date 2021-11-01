Bendrovių katalogas
VTB Atlyginimai

VTB atlyginimas svyruoja nuo $23,780 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $165,340 Informacinių technologijų (IT) specialistas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų VTB. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/11/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $41.3K

Backend programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

DevOps inžinierius

Duomenų mokslininkas
Median $32.8K
Sprendimų architektas
Median $83.8K

Produkto dizaineris
Median $44.9K
Projektų vadovas
Median $40.3K
Verslo analitikas
Median $41.1K
Produkto vadovas
Median $54K
Duomenų analitikas
$23.8K
Finansų analitikas
$44.9K
Žmogiškieji ištekliai
$89.8K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$165K
Rinkodara
$52.7K
Pardavimai
$34.1K
Techninių programų vadovas
$128K
Rizikos kapitalo investuotojas
$117K
DUK

Didžiausią atlyginimą VTB gauna Informacinių technologijų (IT) specialistas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $165,340. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija VTB yra $44,919.

