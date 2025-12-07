Bendrovių katalogas
Volaris Group
Volaris Group Korporacijos plėtra Atlyginimai

Vidutinė Korporacijos plėtra bendra kompensacija Volaris Group įmonėje svyruoja nuo CA$330K iki CA$452K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Volaris Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/7/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$260K - $308K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$240K$260K$308K$328K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Volaris Group?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Korporacijos plėtra pozicijai Volaris Group siekia metinę bendrą kompensaciją CA$451,614. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Volaris Group Korporacijos plėtra pozicijai yra CA$329,875.

