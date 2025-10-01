Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Pune Metropolitan Region VMware įmonėje svyruoja nuo ₹2.25M per year P1 lygiui iki ₹8.4M per year Staff Engineer 1 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Pune Metropolitan Region paketo suma yra ₹4.82M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą VMware bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
VMware kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas pusmetį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (12.50% kas pusmetį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (12.50% kas pusmetį)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą