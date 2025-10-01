Bendrovių katalogas
VMware
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Greater Dublin Area

VMware Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Dublin Area vietovėje

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Dublin Area VMware įmonėje svyruoja nuo €85.9K per year P2 lygiui iki €153K per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Dublin Area paketo suma yra €132K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą VMware bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
MTS 1
P1(Pradedančiojo lygis)
€ --
€ --
€ --
€ --
MTS 2
P2
€85.9K
€66K
€10.5K
€9.4K
MTS 3
P3
€113K
€83.6K
€19.8K
€9.2K
Senior MTS
P4
€153K
€107K
€32.8K
€12.8K
Žiūrėti 5 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

€142K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

VMware kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas pusmetį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (12.50% kas pusmetį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (12.50% kas pusmetį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

Įtraukti pareigybių pavadinimai

Pateikti naują pareigybės pavadinimą

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Sistemų inžinierius

DUK

The highest paying salary package reported for a Programinės įrangos inžinierius at VMware in Greater Dublin Area sits at a yearly total compensation of €174,722. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Programinės įrangos inžinierius role in Greater Dublin Area is €119,569.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų VMware

Susijusios bendrovės

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai