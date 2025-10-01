Produkto vadovas kompensacija in San Francisco Bay Area VMware įmonėje svyruoja nuo $193K per year P3 lygiui iki $460K per year P7 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $310K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą VMware bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P3
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
VMware kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas pusmetį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (12.50% kas pusmetį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (12.50% kas pusmetį)