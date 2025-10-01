Bendrovių katalogas
VMware
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto vadovas

  • Visi Produkto vadovas atlyginimai

  • India

VMware Produkto vadovas Atlyginimai India vietovėje

Produkto vadovas kompensacija in India VMware įmonėje svyruoja nuo ₹4.29M per year P3 lygiui iki ₹13.27M per year P6 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹5.75M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą VMware bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
P3
Product Manager
₹4.29M
₹3.8M
₹236K
₹253K
P4
Sr. Product Manager
₹6.86M
₹5.1M
₹1.26M
₹498K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
Žiūrėti 2 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius

₹13.95M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

VMware kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas pusmetį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (12.50% kas pusmetį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (12.50% kas pusmetį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

The highest paying salary package reported for a Produkto vadovas at VMware in India sits at a yearly total compensation of ₹13,492,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Produkto vadovas role in India is ₹5,439,057.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų VMware

Susijusios bendrovės

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai