VK Atlyginimai

VK atlyginimas svyruoja nuo $16,887 bendros metinės kompensacijos Verslo operacijų vadovas žemiausiame taške iki $201,000 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų VK. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS inžinierius

Android inžinierius

Mobiliosios programinės įrangos inžinierius

Frontend programinės įrangos inžinierius

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Saugumo programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Duomenų mokslininkas
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Produkto vadovas
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Duomenų analitikas
Median $39K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $80.2K
Produkto dizaineris
Median $36.6K

UI dizaineris

Projektų vadovas
Median $45.4K
Kibernetinio saugumo analitikas
Median $30K
Rinkodara
Median $31.5K
Verslo operacijų vadovas
$16.9K
Verslo analitikas
$18.2K
Verslo plėtra
$47.2K
Duomenų mokslo vadovas
$201K
Techninės įrangos inžinierius
$101K
Žmogiškieji ištekliai
$31.8K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$47K
Teisiniai reikalai
$32K
Personalo specialistas
$37.3K
Sprendimų architektas
$62.6K

Duomenų architektas

Techninių programų vadovas
$70.2K
UX tyrinėtojas
$34.7K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

VK kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą VK gauna Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $201,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija VK yra $42,804.

