Bendrovių katalogas
VividCloud
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Portland-Auburn Area

VividCloud Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Portland-Auburn Area vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Portland-Auburn Area paketo suma VividCloud įmonėje yra $150K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą VividCloud bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
VividCloud
Software Engineer
Brunswick, ME
Iš viso per metus
$150K
Lygis
Principal Engineer
Bazinis
$150K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
5-10 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai VividCloud?

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai VividCloud in Portland-Auburn Area siekia metinę bendrą kompensaciją $165,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija VividCloud Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Portland-Auburn Area yra $150,000.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų VividCloud

Susijusios bendrovės

  • Spotify
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai