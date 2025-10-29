Bendrovių katalogas
Vitesco Technologies
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Pardavimai

  • Visi Pardavimai atlyginimai

Vitesco Technologies Pardavimai Atlyginimai

Vidutinė Pardavimai bendra kompensacija in United States Vitesco Technologies įmonėje svyruoja nuo $139K iki $190K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Vitesco Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$150K - $178K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$139K$150K$178K$190K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Pardavimai pateikimų įmonėje Vitesco Technologies kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Vitesco Technologies?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Pardavimai pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Vitesco Technologies in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $189,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Vitesco Technologies Pardavimai pozicijai in United States yra $138,600.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Vitesco Technologies

Susijusios bendrovės

  • Dropbox
  • Google
  • PayPal
  • Square
  • Spotify
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai