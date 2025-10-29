Vidutinė Informacinių technologijų specialistas (IT) bendra kompensacija Vitesco Technologies įmonėje svyruoja nuo HUF 7.43M iki HUF 10.38M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Vitesco Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!