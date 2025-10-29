Bendrovių katalogas
Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Informacinių technologijų specialistas (IT) Atlyginimai

Vidutinė Informacinių technologijų specialistas (IT) bendra kompensacija Vitesco Technologies įmonėje svyruoja nuo HUF 7.43M iki HUF 10.38M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Vitesco Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

HUF 8.06M - HUF 9.76M
Hungary
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
HUF 7.43MHUF 8.06MHUF 9.76MHUF 10.38M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Vitesco Technologies?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai Vitesco Technologies siekia metinę bendrą kompensaciją HUF 10,384,902. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Vitesco Technologies Informacinių technologijų specialistas (IT) pozicijai yra HUF 7,430,577.

