Vidutinė Elektros inžinierius bendra kompensacija in Canada Vitesco Technologies įmonėje svyruoja nuo CA$71.5K iki CA$99.9K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Vitesco Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$77.5K - CA$93.9K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$71.5KCA$77.5KCA$93.9KCA$99.9K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Elektros inžinierius pozicijai Vitesco Technologies in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$99,914. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Vitesco Technologies Elektros inžinierius pozicijai in Canada yra CA$71,490.

