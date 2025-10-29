Bendrovių katalogas
Vital Biosciences
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Štabo vadovas

  • Visi Štabo vadovas atlyginimai

Vital Biosciences Štabo vadovas Atlyginimai

Vidutinė Štabo vadovas bendra kompensacija in Canada Vital Biosciences įmonėje svyruoja nuo CA$102K iki CA$148K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Vital Biosciences bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$116K - CA$134K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$102KCA$116KCA$134KCA$148K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Štabo vadovas pateikimų įmonėje Vital Biosciences kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Vital Biosciences?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Štabo vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Štabo vadovas pozicijai Vital Biosciences in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$148,094. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Vital Biosciences Štabo vadovas pozicijai in Canada yra CA$102,048.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Vital Biosciences

Susijusios bendrovės

  • Spotify
  • Uber
  • Apple
  • SoFi
  • Intuit
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai