Visual Data Media Services
Visual Data Media Services Atlyginimai

Visual Data Media Services atlyginimas svyruoja nuo $32,249 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $110,550 Duomenų analitikas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Visual Data Media Services. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/16/2025

$160K

Duomenų analitikas
$111K
Rinkodaros operacijos
$45.7K
Pardavimai
$79.6K

Programinės įrangos inžinierius
$32.2K
DUK

Didžiausią atlyginimą Visual Data Media Services gauna Duomenų analitikas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $110,550. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Visual Data Media Services yra $62,653.

