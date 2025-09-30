Bendrovių katalogas
Visma
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

Visma Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Norway paketo suma Visma įmonėje yra NOK 700K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Visma bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Visma
Web Developer
Oslo, OS, Norway
Iš viso per metus
NOK 700K
Lygis
L2
Bazinis
NOK 700K
Stock (/yr)
NOK 0
Priedas
NOK 0
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
3 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Visma?

NOK 1.64M

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

ለPrograminės įrangos inžinierius በVisma in Norway የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የNOK 1,440,968 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በVisma ለPrograminės įrangos inžinierius ሚና in Norway የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ NOK 699,677 ነው።

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Visma

Susijusios bendrovės

  • Spotify
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Intuit
  • Flipkart
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai