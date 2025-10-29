Bendrovių katalogas
Viseven
Viseven Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Argentina Viseven įmonėje svyruoja nuo ARS 17.25M iki ARS 24.15M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Viseven bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

ARS 18.67M - ARS 21.72M
Argentina
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
ARS 17.25MARS 18.67MARS 21.72MARS 24.15M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Viseven?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Viseven in Argentina siekia metinę bendrą kompensaciją ARS 24,154,382. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Viseven Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Argentina yra ARS 17,253,130.

