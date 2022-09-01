Bendrovių katalogas
Virginia Tech
Virginia Tech Atlyginimai

Virginia Tech atlyginimas svyruoja nuo $33,150 bendros metinės kompensacijos Biomedicinos inžinierius žemiausiame taške iki $91,540 Medžiagotyros inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Virginia Tech. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/1/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Duomenų mokslininkas
Median $68.6K

Techninės įrangos inžinierius
Median $42K
Biomedicinos inžinierius
$33.2K
Chemijos inžinierius
$51K

Informacinių technologijų (IT) specialistas
$78K
Medžiagotyros inžinierius
$91.5K
Sprendimų architektas
$75.4K
DUK

Didžiausią atlyginimą Virginia Tech gauna Medžiagotyros inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $91,540. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Virginia Tech yra $68,640.

