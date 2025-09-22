Bendrovių katalogas
Vinted
Vinted Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas bendra kompensacija in Germany Vinted įmonėje svyruoja nuo €51.9K iki €74.1K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Vinted bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€59.5K - €69.7K
Germany
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€51.9K€59.5K€69.7K€74.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Vinted kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Vinted in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €74,117. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Vinted Duomenų analitikas pozicijai in Germany yra €51,946.

