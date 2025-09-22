Bendrovių katalogas
Vidutinė Verslo plėtra bendra kompensacija in Lithuania Vinted įmonėje svyruoja nuo €52.8K iki €76.7K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Vinted bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€59.9K - €69.6K
Lithuania
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Verslo plėtra pateikimų įmonėje Vinted kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Vinted kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Vinted

