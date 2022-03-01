Bendrovių katalogas
Vinted
Vinted Atlyginimai

Vinted atlyginimas svyruoja nuo $33,163 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $127,917 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Vinted. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/9/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Backend programinės įrangos inžinierius

Personalo specialistas
Median $33.2K
Verslo plėtra
$73.3K

Duomenų analitikas
$73.1K
Duomenų mokslininkas
$90K
Žmogiškieji ištekliai
$58.6K
Teisiniai reikalai
$110K
Rinkodaros operacijos
$49.7K
Produkto dizaineris
$70.1K
Produkto vadovas
$99.5K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$128K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Vinted kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Vinted gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $127,917. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Vinted yra $73,173.

