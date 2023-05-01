Bendrovių katalogas
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical Atlyginimai

Vicarious Surgical atlyginimas svyruoja nuo $91,017 bendros metinės kompensacijos Mechanikos inžinierius žemiausiame taške iki $147,735 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške.

$160K

Techninės įrangos inžinierius
$130K
Mechanikos inžinierius
$91K
Produkto vadovas
$126K

Programinės įrangos inžinierius
$148K
DUK

The highest paying role reported at Vicarious Surgical is Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $147,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vicarious Surgical is $127,635.

