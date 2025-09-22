Vidutinė UX tyrinėtojas bendra kompensacija in United States Verkada įmonėje svyruoja nuo $170K iki $242K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Verkada bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025
10%
METAI 1
20%
METAI 2
30%
METAI 3
40%
METAI 4
Verkada kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
10% teisės įgyjamos 1st-METAI (10.00% kas metus)
20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.67% kas mėnesį)
30% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.50% kas mėnesį)
40% teisės įgyjamos 4th-METAI (3.33% kas mėnesį)
15%
METAI 1
25%
METAI 2
30%
METAI 3
30%
METAI 4
