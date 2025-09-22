Bendrovių katalogas
Verkada
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinerijos vadovas

  • Visi Programinės įrangos inžinerijos vadovas atlyginimai

Verkada Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in United States Verkada įmonėje svyruoja nuo $446K iki $609K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Verkada bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$478K - $578K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$446K$478K$578K$609K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Programinės įrangos inžinerijos vadovas pateikimų įmonėje Verkada kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.


Teisių įgijimo grafikas

10%

METAI 1

20%

METAI 2

30%

METAI 3

40%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Verkada kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 10% teisės įgyjamos 1st-METAI (10.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 30% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.50% kas mėnesį)

  • 40% teisės įgyjamos 4th-METAI (3.33% kas mėnesį)

15%

METAI 1

25%

METAI 2

30%

METAI 3

30%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Verkada kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 30% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.50% kas mėnesį)

  • 30% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.50% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinerijos vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Verkada in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $609,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Verkada Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United States yra $446,250.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Verkada

Susijusios bendrovės

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai