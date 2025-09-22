Bendrovių katalogas
Verkada Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas bendra kompensacija Verkada įmonėje svyruoja nuo $101K iki $138K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Verkada bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$109K - $130K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$101K$109K$130K$138K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

10%

METAI 1

20%

METAI 2

30%

METAI 3

40%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Verkada kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 10% teisės įgyjamos 1st-METAI (10.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 30% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.50% kas mėnesį)

  • 40% teisės įgyjamos 4th-METAI (3.33% kas mėnesį)

15%

METAI 1

25%

METAI 2

30%

METAI 3

30%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Verkada kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 30% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.50% kas mėnesį)

  • 30% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.50% kas mėnesį)



DUK

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Kibernetinio saugumo analitikas en Verkada está en una compensación total anual de $138,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Verkada para el puesto de Kibernetinio saugumo analitikas es $100,800.

