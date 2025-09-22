Bendrovių katalogas
Verkada
Verkada Mechanikos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Mechanikos inžinierius bendra kompensacija in United States Verkada įmonėje svyruoja nuo $123K iki $176K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Verkada bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$141K - $165K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$123K$141K$165K$176K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Teisių įgijimo grafikas

10%

METAI 1

20%

METAI 2

30%

METAI 3

40%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Verkada kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 10% teisės įgyjamos 1st-METAI (10.00% kas metus)

  • 20% teisės įgyjamos 2nd-METAI (1.67% kas mėnesį)

  • 30% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.50% kas mėnesį)

  • 40% teisės įgyjamos 4th-METAI (3.33% kas mėnesį)

15%

METAI 1

25%

METAI 2

30%

METAI 3

30%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Verkada kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 15% teisės įgyjamos 1st-METAI (15.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 30% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.50% kas mėnesį)

  • 30% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.50% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai Verkada in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $175,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Verkada Mechanikos inžinierius pozicijai in United States yra $123,000.

