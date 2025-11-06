Bendrovių katalogas
Verizon
  Sprendimų architektas

  • Visi Sprendimų architektas atlyginimai

  Greater Dallas Area

Verizon Sprendimų architektas Atlyginimai Greater Dallas Area vietovėje

Sprendimų architektas kompensacija in Greater Dallas Area Verizon įmonėje svyruoja nuo $171K per year Principal Solution Architect lygiui iki $286K per year Distinguished Solution Architect lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Dallas Area paketo suma yra $202K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Verizon bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Chief Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$171K
$138K
$10K
$23.5K
Distinguished Solution Architect
Pridėti atlyginimą

Naujausi atlyginimų pateikimai
Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

34%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Verizon kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)

  • 34% teisės įgyjamos 3rd-METAI (34.00% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Verizon kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Duomenų architektas

Debesies saugumo architektas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Verizon in Greater Dallas Area siekia metinę bendrą kompensaciją $362,100. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Verizon Sprendimų architektas pozicijai in Greater Dallas Area yra $165,000.

