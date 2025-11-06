Bendrovių katalogas
Verizon
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinerijos vadovas

  • Visi Programinės įrangos inžinerijos vadovas atlyginimai

  • India

Verizon Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai India vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in India paketo suma Verizon įmonėje yra ₹5.79M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Verizon bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Verizon
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹5.79M
Lygis
SMTS
Bazinis
₹4.28M
Stock (/yr)
₹638K
Priedas
₹867K
Metai įmonėje
5 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Verizon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

34%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Verizon kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)

  • 34% teisės įgyjamos 3rd-METAI (34.00% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Verizon kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinerijos vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Verizon in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹14,815,154. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Verizon Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in India yra ₹5,563,922.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Verizon

Susijusios bendrovės

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai