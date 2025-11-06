Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area Verizon įmonėje svyruoja nuo $79K per year MTS 1 lygiui iki $156K per year PMTS lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area paketo suma yra $83K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Verizon bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
MTS 1
$79K
$77K
$2K
$0
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
33%
METAI 1
33%
METAI 2
34%
METAI 3
Verizon kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)
34% teisės įgyjamos 3rd-METAI (34.00% kas metus)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Verizon kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
