Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Dallas Area Verizon įmonėje svyruoja nuo $91.9K per year MTS 1 lygiui iki $214K per year DMTS lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Dallas Area paketo suma yra $165K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Verizon bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
MTS 1
$91.9K
$90.4K
$1.3K
$194
MTS 2
$95K
$90.4K
$1.8K
$2.9K
MTS 3
$110K
$97.9K
$6K
$6.3K
MTS 4
$145K
$129K
$6K
$10.2K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
Atlyginimų nerasta
33%
METAI 1
33%
METAI 2
34%
METAI 3
Verizon kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)
34% teisės įgyjamos 3rd-METAI (34.00% kas metus)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Verizon kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
