Duomenų mokslininkas kompensacija in Greater Hyderabad Area Verizon įmonėje sudaro ₹2.38M per year Data Scientist 3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Hyderabad Area paketo suma yra ₹2.4M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Verizon bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Data Scientist 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 3
₹2.38M
₹1.88M
₹283K
₹213K
Data Scientist 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
METAI 1
33%
METAI 2
34%
METAI 3
Verizon kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)
34% teisės įgyjamos 3rd-METAI (34.00% kas metus)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Verizon kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)