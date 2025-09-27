Vidutinė Investicijų banko specialistas bendra kompensacija in India Verity Knowledge Solutions įmonėje svyruoja nuo ₹669K iki ₹913K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Verity Knowledge Solutions bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!