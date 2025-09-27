Bendrovių katalogas
Verity Knowledge Solutions
Verity Knowledge Solutions Investicijų banko specialistas Atlyginimai

Vidutinė Investicijų banko specialistas bendra kompensacija in India Verity Knowledge Solutions įmonėje svyruoja nuo ₹669K iki ₹913K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Verity Knowledge Solutions bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/27/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹716K - ₹866K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹669K₹716K₹866K₹913K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

₹13.95M

Kokie yra karjeros lygiai Verity Knowledge Solutions?

DUK

The highest paying salary package reported for a Investicijų banko specialistas at Verity Knowledge Solutions in India sits at a yearly total compensation of ₹913,278. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verity Knowledge Solutions for the Investicijų banko specialistas role in India is ₹669,212.

Kiti ištekliai