Veriff
Veriff Atlyginimai

Veriff atlyginimas svyruoja nuo $24,788 bendros metinės kompensacijos Projektų vadovas žemiausiame taške iki $115,575 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Veriff. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/31/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $70.8K
Duomenų mokslo vadovas
$94.8K
Duomenų mokslininkas
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Žmogiškieji ištekliai
$94.3K
Produkto vadovas
$114K
Projektų vadovas
$24.8K
Pardavimai
$116K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$80.3K
DUK

Didžiausią atlyginimą Veriff gauna Pardavimai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $115,575. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Veriff yra $94,528.

