Vast Space Atlyginimai

Vast Space atlyginimas svyruoja nuo $153,000 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $184,116 Techninės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Vast Space. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/14/2025

$160K

Techninės įrangos inžinierius
$184K
Personalo specialistas
$153K
Programinės įrangos inžinierius
$167K

Didžiausią atlyginimą Vast Space gauna Techninės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $184,116. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Vast Space yra $166,600.

