Bendrovių katalogas
Varonis
Varonis Atlyginimai

Varonis atlyginimas svyruoja nuo $64,675 bendros metinės kompensacijos Kibernetinio saugumo analitikas žemiausiame taške iki $203,732 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Varonis. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/14/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Backend programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $204K
Pardavimai
Median $110K

Informacinių technologijų (IT) specialistas
$84.6K
Rinkodara
$134K
Produkto vadovas
$204K
Personalo specialistas
$66.5K
Pardavimų inžinierius
$131K
Kibernetinio saugumo analitikas
$64.7K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje


DUK

Didžiausią atlyginimą Varonis gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $203,732. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Varonis yra $125,409.

Kiti ištekliai