Varicent Atlyginimai

Varicent atlyginimas svyruoja nuo $8,654 bendros metinės kompensacijos Duomenų analitikas žemiausiame taške iki $141,924 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Varicent. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/14/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $86.2K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $142K
Produkto vadovas
Median $94.3K

Verslo analitikas
$73.9K
Duomenų analitikas
$8.7K
Duomenų mokslininkas
$114K
Rinkodara
$84.4K
Produkto dizaineris
$101K
Pardavimai
$92.4K
Techninis kliento vadybininkas
$92K
DUK

A função com maior remuneração relatada na Varicent é Programinės įrangos inžinerijos vadovas com uma remuneração total anual de $141,924. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Varicent é $92,181.

