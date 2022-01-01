Bendrovių katalogas
Vanguard
Vanguard Atlyginimai

Vanguard atlyginimas svyruoja nuo $50,250 bendros metinės kompensacijos Klientų sėkmė žemiausiame taške iki $348,250 Verslo operacijos aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Vanguard. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/7/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Duomenų mokslininkas
TS02 $132K
TS03 $173K
Produkto vadovas
Median $142K

Produkto dizaineris
Median $120K

UX dizaineris

Duomenų analitikas
TS02 $133K
TS03 $153K
Projektų vadovas
Median $128K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $195K
Buhalteris
Median $103K

Techninis buhalteris

UX tyrinėtojas
Median $128K
Finansų analitikas
Median $85K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
Median $115K
Rinkodara
Median $189K
Sprendimų architektas
Median $200K

Duomenų architektas

Cloud Security Architect

Techninių programų vadovas
Median $200K
Verslo operacijos
$348K
Verslo analitikas
$144K
Klientų aptarnavimas
$137K
Klientų sėkmė
$50.3K
Žmogiškieji ištekliai
$74.2K
Teisiniai reikalai
$101K
Valdymo konsultantas
$249K
Rinkodaros operacijos
$131K
Programų vadovas
$216K
Pardavimai
$55.7K
DUK

El puesto con mayor remuneración reportado en Vanguard es Verslo operacijos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $348,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Vanguard es $134,989.

