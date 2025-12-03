Bendrovių katalogas
USPTO UX tyrinėtojas Atlyginimai

Vidutinė UX tyrinėtojas bendra kompensacija in United States USPTO įmonėje svyruoja nuo $99.1K iki $136K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą USPTO bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$107K - $127K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$99.1K$107K$127K$136K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas UX tyrinėtojas pozicijai USPTO in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $135,700. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija USPTO UX tyrinėtojas pozicijai in United States yra $99,120.

Kiti ištekliai

