Vidutinė Pardavimai bendra kompensacija in United States USPS įmonėje svyruoja nuo $32.4K iki $47.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą USPS bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$37.2K - $42.4K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$32.4K$37.2K$42.4K$47.2K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai USPS?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai USPS in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $47,200. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija USPS Pardavimai pozicijai in United States yra $32,400.

