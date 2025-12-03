Bendrovių katalogas
U.S. Renal Care
U.S. Renal Care Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija U.S. Renal Care įmonėje svyruoja nuo $124K iki $176K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą U.S. Renal Care bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$141K - $167K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$124K$141K$167K$176K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai U.S. Renal Care?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai U.S. Renal Care siekia metinę bendrą kompensaciją $176,180. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija U.S. Renal Care Duomenų mokslininkas pozicijai yra $124,092.

Kiti ištekliai

