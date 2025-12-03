Bendrovių katalogas
US Metro Bank Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas bendra kompensacija US Metro Bank įmonėje svyruoja nuo £81.7K iki £112K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą US Metro Bank bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/3/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$118K - $140K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$109K$118K$140K$150K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai US Metro Bank?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai US Metro Bank siekia metinę bendrą kompensaciją £111,858. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija US Metro Bank Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai yra £81,705.

