Vidutinė Personalo specialistas bendra kompensacija in United States US Foods įmonėje svyruoja nuo $66.7K iki $95.2K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą US Foods bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$76.5K - $89.5K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$66.7K$76.5K$89.5K$95.2K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai US Foods in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $95,238. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija US Foods Personalo specialistas pozicijai in United States yra $66,748.

