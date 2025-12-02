Bendrovių katalogas
U.S Department of State
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
U.S Department of State Valdymo konsultantas Atlyginimai

Vidutinė Valdymo konsultantas bendra kompensacija in United States U.S Department of State įmonėje svyruoja nuo $102K iki $143K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą U.S Department of State bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$110K - $128K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$102K$110K$128K$143K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai U.S Department of State?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai U.S Department of State in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $142,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija U.S Department of State Valdymo konsultantas pozicijai in United States yra $102,000.

