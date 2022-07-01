Bendrovių katalogas
Upside
Upside Atlyginimai

Upside atlyginimas svyruoja nuo $54,888 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $251,250 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Upside. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Produkto vadovas
Median $230K
Produkto dizaineris
$134K
Personalo specialistas
$153K

Pardavimai
Median $140K
Programinės įrangos inžinierius
$54.9K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$251K
UX tyrinėtojas
$146K
DUK

Didžiausią atlyginimą Upside gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $251,250. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Upside yra $146,228.

